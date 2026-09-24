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الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع

أخبار دولية
2026-09-24 | 15:26
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الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع
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الحوثيون: هاجمنا الرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع

أعلن الحوثيون انهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفوه بأنه "هدف حساس" في العاصمة السعودية الرياض بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف بجنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر.

ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف وينبع.



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