مسؤول أميركي: نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء

أعلن مسؤول أميركي لرويترز، طلب عدم نشر اسمه، إن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء حاملة أكبر كمية يومية من النفط الخام منذ أوائل تموز، وذلك رغم الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف المسؤول أن نحو 40 من تلك السفن نسقت مع الجيش الأميركي لتوفير حماية لها. وخرج ما مجموعه نحو 22 مليون برميل من النفط عبر الممر البحري الحيوي.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الأرقام التي أوردها المسؤول الأميركي.