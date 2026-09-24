عشرات المندوبين ينسحبون مع بداية كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة

انسحب عشرات المندوبين من قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة لقادة العالم اليوم الخميس.



ووصف نتنتياهو المندوبين "بالجبناء أخلاقيا"، وطلب من أي شخص آخر يشعر بنفس شعورهم أن يغادر قبل أن يبدأ حديثه.