بن فرحان: الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك وخلال اجتماع التحالف العالمي لحل الدولتين، على أن الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام للمنطقة.