بريطانيا تحذر إيران من أنها "لن تتهاون إزاء أي نشاط عدائي" على أراضيها

أفادت شبكة سكاي نيوز يوم الخميس بأن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماع بينهما، بأن المملكة المتحدة "لن تتهاون إزاء أي ترهيب أو تهديد أو نشاط عدائي على الأراضي البريطانية" من جانب جماعات مرتبطة بطهران.



وذكر التقرير، نقلا عن وزارة الخارجية البريطانية، أن ميليباند وعراقجي التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأشار التقرير إلى أن الجانبين ناقشا الحرب في الشرق الأوسط وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب عزم بريطانيا "الراسخ على التصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات المرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية".



وكان المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أطرافا ينشطون في مجال الفضاء الإلكتروني ويرتبطون بالدولة في إيران استخدموا برمجيات تجسس تُعرف باسم (تشوزن بريك) لسرقة رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ومعلومات حساسة أخرى، وذلك من خلال حملات "تصيد احتيالي موجه" عبر منصات مراسلة من بينها واتساب وتيليغرام.



ولم ترد وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.