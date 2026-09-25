أنقرة ترفض اتهامات نتانياهو لتركيا في الأمم المتحدة

رفضت أنقرة الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتركيا في الأمم المتحدة، معتبرة أن "لا أساس لها"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية الجمعة.



ووصف نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الطاغية"، متهما تركيا بإيواء قادة حركة حماس.



وقبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة، انسحب عشرات من أعضاء بعثات العديد من الدول، بينما هتف عدد من المندوبين وأطلقوا صيحات استهجان. وتعقيبا على ذلك، رد نتانياهو "إذا كان هناك أي جبناء أخلاقيا آخرين لم يغادروا هذه القاعة، فليغادروا الآن".



وقال نتانياهو إنّ "أحدث دولة أصبحت بؤرة لنشر الأكاذيب المعادية للسامية هي تركيا"، مضيفا "إردوغان طاغية. وهو يستضيف قادة حركة حماس الإرهابية".



وكان أردوغان قد حض قادة العالم على "ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل" بشأن حربها في غزة، ودعا الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.



ونقلت وكالة الأناضول عن برهان الدين دوران، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، انتقاده الشديد لادعاء نتانياهو، واصفا إياه بأنه "يتنافى" مع قيم الأمم المتحدة.



وقال دوران إن استخدام نتانياهو لمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوجيه "اتهامات لا أساس لها" ضد تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، يتنافى مع "مبادئ السلام والقانون والحوار" التي تمثلها الأمم المتحدة.



وأضاف أن كلمات نتانياهو لا يمكنها "طمس حقيقة المجازر التي يرتكبها والكارثة الإنسانية في غزة والإجراءات القانونية الدولية الجارية".