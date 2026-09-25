ممداني: "لا يمكن لأي كذبة" لنتانياهو أن تغيّر شيئا في مذكرة اعتقاله الصادرة عن "الجنائية الدولية"

ردّ رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة الخميس، مؤكدا أن "أي كذبة" لن تغير شيئا في مذكرة اعتقاله الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.



وقال ممداني في بيان: "كما فعل مرارا، استغل رئيس الوزراء نتانياهو خطابه لتكرار أكاذيب لا أساس لها من الصحة تهدف إلى تجميل صورة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين. مع ذلك، لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أنه لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

