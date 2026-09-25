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12 قتيلا على الأقل من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات في بحر قزوين
أخبار دولية
2026-09-25 | 00:30
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12 قتيلا على الأقل من الجيش الكازاخستاني خلال تدريبات في بحر قزوين
قُتل 12 عسكريا كازاخستانيا على الأقل الخميس بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.
وذكرت إدارة منطقة مانغستاو الغربية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين في منشور على تليغرام أن "17 شخصا جرفتهم المياه إلى البحر أثناء تدريب قتالي".
وقالت "لقي 12 شخصا حتفهم وجرى إنقاذ ثلاثة، بينما لا تزال عمليات البحث عن العسكريين الاثنين المتبقيين مستمرة".
وأشارت الإدارة إلى أن الحادث نجم عن "تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد الرياح".
وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أنه "وجّه لجنة حكومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحديد ملابسات الحادث"، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.
أخبار دولية
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