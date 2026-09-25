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وزارة الدفاع التركية: رئيس الأركان التركي يحضر اجتماعا بالسعودية في إطار اتفاقية مكة
أخبار دولية
2026-09-25 | 03:23
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وزارة الدفاع التركية: رئيس الأركان التركي يحضر اجتماعا بالسعودية في إطار اتفاقية مكة
ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في وقت سابق أن رؤساء الأركان سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة سبل دعم الرياض بموجب الاتفاقية الدفاعية، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وعبرت أنقرة عن استعدادها للمساعدة في تلبية الاحتياجات العسكرية للرياض إذا لزم الأمر.
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