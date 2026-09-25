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البابا لاوون يصل إلى فرنسا في أول زيارة بابوية منذ 18 عاما

أخبار دولية
2026-09-25 | 04:49
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البابا لاوون يصل إلى فرنسا في أول زيارة بابوية منذ 18 عاما
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البابا لاوون يصل إلى فرنسا في أول زيارة بابوية منذ 18 عاما

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى باريس الجمعة في أول زيارة رسمية لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما، حيث من المتوقع أن تتصدر قضايا الذكاء الاصطناعي والشبيبة المؤمنين جدول أعماله.
     
وحطّت طائرة البابا قبيل العاشرة صباحا (08,00 ت غ) في مطار أورلي قرب العاصمة، حيث كان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
     
وسيلقي رأس الكنيسة الكاثوليكية أول كلمة له في قصر الإليزيه قبل الظهر.
     
وقرعت أجراس الكنائس في أنحاء البلاد لسبع دقائق، تزامنا مع وصول أول حبر أعظم أميركي، الذي وُلدت جدته لأبيه في فرنسا. وهي أول زيارة رسمية للبابا إلى فرنسا منذ زيارة بنديكتوس السادس عشر في أيلول 2008.
     
وقبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لماكرون، والتي يسعى فيها اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة، من المتوقع أن يتناول البابا قضايا تتراوح بين مخاطر الذكاء الاصطناعي وأزمة الهجرة، وصولا إلى قضايا الاعتداءات الجنسية من جانب رجال دين، والسلام في أوروبا.
     
وسيزور رأس الكنيسة البالغ عدد اتباعها 1,4 مليار نسمة، قصر الاليزيه صباح الجمعة ثم يلقي كلمة بعد الظهر في مقر منظمة اليونسكو، يُتوقع أن تركز على ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي.
     
وصرح المونسنيور روبرتو كامبيزي، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، لوكالة فرانس برس أن "من المرجح أن تحتل قضايا الكرامة الإنسانية والسلام والتعليم والمسؤولية في التعامل مع التقنيات الجديدة حيزا مهما في كلمته".

أخبار دولية

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