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زيلينسكي: أميركا تقترح عقد اجتماع مع أوكرانيا وروسيا في الإمارات
أخبار دولية
2026-09-25 | 07:50
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زيلينسكي: أميركا تقترح عقد اجتماع مع أوكرانيا وروسيا في الإمارات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب: "اقترح الجانب الأميركي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء".
وتابع: "ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا".
وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وذكر أنه بعد محادثاته مع ترامب، التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة.
وقال: "سنطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها معه، وسيتحدث الأمريكيون مع الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما برؤية جديدة أو بنتيجة".
وأشار الكرملين اليوم الجمعة إلى أن اجتماعا ثلاثيا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة ربما يُعقد قريبا.
وقال زيلينسكي إنه طلب من ترامب طرح مسألة حرب أوكرانيا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال بانتظار رد من الجانب الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى خفض حدة القتال قبل حلول فصل الشتاء.
أخبار دولية
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