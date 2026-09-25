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رئيس الوزراء القطري يبحث مع بيزشكيان "تهيئة الظروف الملائمة للحوار"
أخبار دولية
2026-09-25 | 07:20
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رئيس الوزراء القطري يبحث مع بيزشكيان "تهيئة الظروف الملائمة للحوار"
أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أن رئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في "تهيئة الظروف الملائمة للحوار".
وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن آل ثاني التقى بيزشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.
وأضافت في بيان أن الطرفين عرضا "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
أخبار دولية
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