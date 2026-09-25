باكستان: سنناقش مع السعودية وتركيا دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش.