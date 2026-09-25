مفوضية الأمم المتحدة أصدرت قائمة لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم 61 شركة أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.