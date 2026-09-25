ترامب: زيارة الرئيس الصينيّ إيجابية جدًا لكلا البلدين

أكّد الرئيس دونالد ترامب أنّه ونظيره الصينيّ شي جينبينغ أحرزا تقدمًا يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن.



وقال ترامب للصحافيين: "أعتقد أننا قطعنا أشواطا هائلة وقمنا بخطوات كبيرة، وهو أمر إيجابيّ جدًا لكلا البلدين"، وذلك أثناء تناوله الشاي في البيت الأبيض في حضور زوجته ميلانيا والرئيس شي وزوجته.