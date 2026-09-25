كولومبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

أعلنت كولومبيا، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أميركا اللاتينية يقطع صلاته بالعدو اللدود للولايات المتحدة.وأعاد الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبيرييا الذي ينتمي لليمين، رسم تحالفات بلاده منذ توليه السلطة خلفا لسلفه اليساري غوستافو بيترو في 7 آب بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتعهد دي لا إسبيرييا قبل تنصيبه بقطع العلاقات أيضا مع الحكومتين اليساريتين في كل من كوبا ونيكاراغوا، رغم أنه لم يُقدم على هذه الخطوة بعد.وذكرت حكومته الخميس أن قرار قطع العلاقات مع إيران الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/سبتمبر، استند إلى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي للنصف الغربي للكرة الأرضية".واتهمت الحكومة الكولومبية طهران بإقامة علاقات مع "جماعات إرهابية متورطة في تجارة المخدرات وتهدد أمن البلاد"، دون تقديم أدلة.