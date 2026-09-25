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الأمم المتحدة تطالب بموارد مالية لمواجهة إل نينيو

أخبار دولية
2026-09-25 | 13:55
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الأمم المتحدة تطالب بموارد مالية لمواجهة إل نينيو
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الأمم المتحدة تطالب بموارد مالية لمواجهة إل نينيو

طالبت الأمم المتحدة بمبلغ 202 مليون دولار للحدّ من التداعيات الكارثية لظاهرة إل نينيو في 22 دولة معرّضة للخطر بشكل خاص، لكن المجتمع الدولي يركّز حاليا على مشاكل أخرى للأسف، حسب ما قال الجمعة من نيروبي مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
     
تحدث ظاهرة إل نينيو كلّ سنتين إلى سبع سنوات، مصحوبة بموجات جفاف وفيضانات ودرجات حرارة قياسية في العالم أجمع.
     
وبحسب تقديرات الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجويّ، من المرجّح أن تبلغ هذه الظاهرة بين تشرين الأول وكانون الأول مستوى غير مسبوق منذ البدء بجمع البيانات في هذا الخصوص سنة 1950.

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