بوتين: روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بعد الهجمات الأخيرة

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حدّ للحرب في أوكرانيا بعد الهجمات الكثّيفة التي شنتها كييف أخيرا على الأراضي الروسية.



وقال بوتين خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (شمال غرب) إنّ "المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث... لكن بعد كلّ ما فعلوه (في إشارة إلى الأوكرانيين)، سننظر بعناية في كيفية الردّ".