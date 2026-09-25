اجتماع لقادة جيوش الدول الأطراف في الرياض

استضافت الرياض اجتماعا لقادة جيوش الدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك ورؤساء هيئات الأركان العامة، تعهدوا خلاله بتحويل التزامات الاتفاقية إلى تعاون فعال.



ورداً على الانتقادات الموجهة للحلف واتهامه بالفشل في أول اختبار له عقب هجمات الحوثيين على السعودية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الحلف لا يزال في بدايته.