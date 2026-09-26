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هجوم أوكرانيّ جنوب روسيا وبوتين رحّب بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين

أخبار دولية
2026-09-26 | 06:46
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هجوم أوكرانيّ جنوب روسيا وبوتين رحّب بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين
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هجوم أوكرانيّ جنوب روسيا وبوتين رحّب بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان في هجوم أوكرانيّ بطائرات مسيّرة على منطقة كراسنودار جنوب روسيا.

 

في المقابل، أكد الجيش الأوكراني أنه استهدف ليلاً مصفاة إيلسكي للنفط في كراسنودار.

 

وأشار إلى اندلاع حريق في المنشأة التي قال إنها تساهم في دعم المجهود الحربي الروسيّ.

 

ومع استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، أبقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه أيضاً على المشهد الدولي الأوسع.

 

فمن سان بطرسبورغ، رحّب بوتين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، أما مشاركته في قمة "أبيك" المرتقبة في الصين، فقال إنها ستتوقف على تطورات الوضع داخل روسيا.

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