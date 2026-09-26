ثمانون ألف شابٍ وشابة في ملعب "ستاد دو فرانس" مع البابا

يحتفل الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر بالقداس الإلهي في ساحة الكونكورد في اليوم الثاني لزيارته فرنسا، على أن يسلك موكبه شارع الشانزليزيه انطلاقًا من ساحة شارل ديغول.

وقد سجّل ستمئة ألف شخص اسماءهم للمشاركة في هذا القداس الذي سبقه لقاء في المعهد الكاثوليكيّ في باريس مع الموعوظين والمُعمّدين حديثًا.

ومساء الجمعة احتشد ثمانون ألف شابٍ وشابة كاثوليك، تراوحت أعمارهم بين 17 و35 عاماً، في ملعب "ستاد دو فرانس" للمشاركة في سهرة صلاة مع البابا لاوون الرابع عشر، في ختام اليوم الأول من زيارته التي تستمر أربعة أيام.

ودخل البابا إلى الملعب على متن السيارة البابوية وسط هتافات الحشود، قبل أن يترأس الصلاة ويوجّه كلمة إلى المشاركين.

عدد من الشبان المشاركين وصفوا البابا بالشخصية المتواضعة والقريبة من الناس.