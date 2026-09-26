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ألمانيا ووزارة الزراعة تطلقان مشروعاً جديداً لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا
أخبار دولية
2026-09-26 | 09:28
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ألمانيا ووزارة الزراعة تطلقان مشروعاً جديداً لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا
أطلقت ألمانيا ووزارة الزراعة اليوم مشروعاً جديداً لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً، وتوفير فرص عمل، وتنمية المهارات الزراعية. ويُموَّل المشروع، الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو ويحمل عنوان "تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وسبل العيش والقدرة على الصمود"، من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وسيُنفَّذ المشروع في البقاع، بعلبك-الهرمل، جنوب لبنان والنبطية، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من الصعوبات الاقتصادية والنزاعات والضغوط المرتبطة بالمناخ.
وأوضح وزير الزراعة نزار هاني أن "مشاريع من هذا النوع تساعم في دعم استراتيجية وزارة الزراعة. ومن خلال العمل معاً، يمكننا مواصلة تعزيز قدرات القطاع الزراعي في لبنان".
وقالت رئيسة التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في بيروت أوتا سيمون أن "ألمانيا دعمت القطاع الزراعي في لبنان خلال الأزمات الأخيرة، نظراً إلى دوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي. سيوفر هذا المشروع نحو 6,000 فرصة عمل مؤقتة، وسيستفيد منه نحو 4,000 مزارع من خلال إعادة تأهيل الأراضي والبنى التحتية الزراعية، إلى جانب تعزيز معارف المزارعين ومهاراتهم.» وسيحصل أكثر من 1,200 مزارع على تدريبات ويشاركون في فرص للتعلم العملي. كما ستوفر ثمانية حقول تجريبية مساحات للمزارعين لاختبار وتبادل المعارف حول الممارسات الزراعية الإيكولوجية والذكية مناخياً، مع التركيز على الإدارة المستدامة للتربة والمياه. ولدعم المشاركة الاقتصادية للنساء، سيحصل أربع مبادرات تقودها نساء على الدعم لتحسين مرافق تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية ومساحات العمل الجماعية، بما يسهم في تعزيز دورهن في سلاسل القيمة الزراعية وتوليد دخل مستدام".
وأشارت المديرة الإقليمية للبنان وسوريا في منظمة العمل ضد الجوع سوزان تاكنبرغ أن "الاستثمار في الزراعة في لبنان هو استثمار في الناس وسبل العيش ومستقبل المجتمعات الريفية. ومن خلال مشروع Agro-Jobs، نجمع بين فرص العمل والبنى التحتية الزراعية والمعرفة والممارسات الذكية مناخياً، لمساعدة المجتمعات الأكثر حاجةً على تعزيز سبل عيشها اليوم وبناء قدرة أكبر على الصمود في المستقبل. ويستند المشروع إلى التعاون طويل الأمد بين ألمانيا ومنظمة العمل ضد الجوع في لبنان، كما يساهم في دعم أولويات وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز القطاع الزراعي في لبنان".
نبذة عن منظمة العمل ضد الجوع
منظمة العمل ضد الجوع هي منظمة إنسانية عالمية ملتزمة بمكافحة الجوع وسوء التغذية وإنقاذ الأرواح. تعمل في أكثر من 40 دولة، وتنفذ برامج في مجالات التغذية، والأمن الغذائي وسبل العيش، والمياه والصرف الصحي والنظافة، لمساعدة المجتمعات المتضررة من الأزمات وتعزيز قدرتها على الصمود وبناء حلول مستدامة. في لبنان، تنفذ منظمة العمل ضد الجوع برامجها في البقاع وجنوب لبنان، دعماً للمجتمعات المتضررة وتعزيزاً لسبل العيش والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.
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