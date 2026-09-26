ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع كوبا: الرئيس الصيني يتفهم موقفي بشأن تايوان

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل بلاده إلى اتفاق مع كوبا، مشيرا الى أنه لا يرى أن اللجوء إلى القوة العسكرية سيكون ضروريا.



وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا".



من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه تحدث مع الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز بشأن الانتخابات.



كما كشف ترامب أن مسألة تايوان طُرحت خلال اجتماعاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أن الزعيم الصيني يتفهم موقفه.