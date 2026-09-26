ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه رفض مقترحا جديدا من إيران بشأن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد نحو سبعة أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.



وقال ترامب للصحافيين ردا على سؤال بشأن الخطة المطروحة: "أرفض مقترحهم".



وأضاف: "يريدون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل بالغ. كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة أمس غادرته 29 سفينة. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضا أحب عقد الصفقات".