وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الألماني في الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الألماني يوهان فاديفول في مقر الأمم المتحدة السبت، في أول اجتماع مماثل منذ غزت موسكو أوكرانيا.



وكان لافروف الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق اليوم، التقى وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك في كانون الثاني 2022، أي قبل أقل من شهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.