لافروف يحث أميركا على رفع الحصار عن كوبا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة اليوم السبت إلى رفع "الحصار" المفروض على كوبا وكذلك القيود المفروضة على التجارة مع أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي.



وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لافروف إن على الولايات المتحدة رفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وشنت الولايات المتحدة حملة ضغوط على كوبا أدت إلى حد كبير إلى منع وصول النفط إلى الجزيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.