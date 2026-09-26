ترامب: لا أريد دمج مبادراتنا للذكاء الاصطناعي مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه على الرغم من "الحديث المطول" الذي دار مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، فإن الولايات المتحدة يجب ألا تتعاون بشكل كبير مع الدولة الآسيوية في هذا المجال التكنولوجي.



وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "أجرينا محادثات مطولة حول الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الذي يفضله عند حديثه عن الذكاء الاصطناعي.



وأضاف: "ما يريدونه هو إيقاف تقدمنا لأننا نتفوق على الصين بفارق كبير، وسنحافظ على هذا الوضع. لم نقض الكثير من الوقت في الحديث عن هذا الموضوع".



وأكد أنه لا يريد "دمج" مبادرات الذكاء الاصطناعي مع الصين بسبب هيمنة الولايات المتحدة.



وقال: "أفضل عدم الدمج لأننا متقدمون بفارق كبير"، مضيفا: "عندما تكون في الصدارة، لا تفتح المجال أمام الآخرين".