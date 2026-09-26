وزير الخارجية السعودي يدعو أمام الأمم المتحدة الى حماية حرية الملاحة في هرمز وباب المندب

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتقدّم الحوثيين في اليمن.



وقال بن فرحان: "إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل إمداد العالم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وتشدد المملكة في هذا الإطار على... حماية حرية الملاحة في كل الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن".

وندد وزير الخارجية السعودي في كلمته بـ"الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" على السعودية ودول الخليج خلال الحرب، مشددا على حق الرياض "في حماية أمنها وسيادتها".

وانتقد "تغيّب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا على أن "أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم".