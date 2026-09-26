الأمم المتحدة: استهداف البنية التحتية للنفط في ليبيا قد يؤدي إلى عقوبات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تفضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



وأوضحت البعثة في بيان، أن التحذير يأتي في وقت لا يزال فيه خط أنابيب النفط الشرارة-الزاوية مغلقا مما يتسبب في خسائر كبيرة في إنتاج النفط والإيرادات العامة ويزيد من المخاطر التي قد تنجم عن القصور في إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء.