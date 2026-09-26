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رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
أخبار دولية
2026-09-26 | 13:37
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رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
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رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
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