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لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-09-26 | 13:38
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لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز
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لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد بلاده للمساهمة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز. 
     
وقال لافروف: "نحن في حاجة إلى تعزيز الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران. نحن في حاجة إلى بنية إقليمية مستقرة"، وذلك بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه مقترح إيران الجديد لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
         
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الروسي الدول الأوروبية بأنها "تبذل كل ما في وسعها" لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف. 
     
وقال لافروف: "تبذل أوروبا كل ما في وسعها لعرقلة محادثات السلام التي ترعاها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
 
وشدد على أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا "مهما كانت الظروف". 
     
وقال لافروف: "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والقضاء على التهديد الذي يواجه الأمن الروسي، مع عودة الحياة الهادئة. وسيحدث ذلك مهما كانت الظروف".
 

أخبار دولية

سيرغي لافروف

روسيا

مضيق هرمز

أوروبا

كييف

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