الاتحاد الأوروبي يخصص 710 ملايين يورو لمساعدة ضحايا الأزمات

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات، معظمها لدول إفريقية.



وقالت فون دير لايين في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تُعطل النزاعات والظروف المناخية القاسية وارتفاع تكاليف المعيشة حياة الكثيرين حول العالم". وأضافت: "من خلال حزمة المساعدات التي نعلن عنها اليوم، سندعم المجتمعات النازحة في أنحاء إفريقيا، وكذلك المجتمعات التي تستضيفها".



وسيخصص 380 مليون يورو لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بهدف "حماية المهاجرين المستضعفين، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتعزيز حوكمة الهجرة، والاستجابة لحالات النزوح القسري"، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.



وسيخصص 252 مليون يورو من احتياطي المساعدات الطارئة التابع للمفوضية الأوروبية لمساعدة المجتمعات المتضررة من النزاعات والتهجير القسري والأوبئة والكوارث الطبيعية.



ويشمل ذلك تمويلات مخصصة لأشخاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والأراضي الفلسطينية، ولبنان، وأوكرانيا استعدادا لفصل الشتاء المقبل.



وستخصّص تمويلات أقل لتعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى التي تعاني من الأزمات، ولمساعدة جمهورية الكونغو الديموقراطية في مكافحة تفشي وباء إيبولا في شرق البلاد.