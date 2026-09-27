إعادة فتح خط أنابيب للنفط في ليبيا بعد إغلاقه من قبل مجموعة مسلحة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت، إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ أيام عدة، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار.



ويربط خط الأنابيب حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا بمحطة الزاوية للتصدير الواقعة على ساحل المتوسط.



وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الشرارة-الزاوية واستأنفت عمليات الضخ.



وتتولى تشغيل خط الأنابيب شركة "أكاكوس" للعمليات النفطسة، وهي مشروع مشترك يضم المؤسسة الوطنية للنفط وشركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال إنيرجي" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"إكينور" النروجية.



وكانت مجموعة مسلحة قد أغلقت الصمام الاثنين، ما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات الإنتاج، بحسب المؤسسة التي لم تورد تفاصيل عن الجهة المسؤولة عن ذلك أو مطالبها.



وباتت عمليات إغلاق منشآت النفط والغاز أمرا شائعا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة على خلفية مطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية.