أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إعادة فتح خط أنابيب للنفط في ليبيا بعد إغلاقه من قبل مجموعة مسلحة
أخبار دولية
2026-09-26 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إعادة فتح خط أنابيب للنفط في ليبيا بعد إغلاقه من قبل مجموعة مسلحة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت، إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ أيام عدة، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار.
ويربط خط الأنابيب حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا بمحطة الزاوية للتصدير الواقعة على ساحل المتوسط.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الشرارة-الزاوية واستأنفت عمليات الضخ.
وتتولى تشغيل خط الأنابيب شركة "أكاكوس" للعمليات النفطسة، وهي مشروع مشترك يضم المؤسسة الوطنية للنفط وشركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال إنيرجي" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"إكينور" النروجية.
وكانت مجموعة مسلحة قد أغلقت الصمام الاثنين، ما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات الإنتاج، بحسب المؤسسة التي لم تورد تفاصيل عن الجهة المسؤولة عن ذلك أو مطالبها.
وباتت عمليات إغلاق منشآت النفط والغاز أمرا شائعا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة على خلفية مطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية.
أخبار دولية
خط أنابيب
نفط
ليبيا
إغلاق
مجموعة مسلحة
التالي
وزير الخزانة الأميركي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا
الاتحاد الأوروبي يخصص 710 ملايين يورو لمساعدة ضحايا الأزمات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-22
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين الشرارة والزاوية يتسبب بخسائر يومية تبلغ نحو 130 ألف برميل يوميا
آخر الأخبار
2026-09-22
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين الشرارة والزاوية يتسبب بخسائر يومية تبلغ نحو 130 ألف برميل يوميا
0
أخبار دولية
2026-09-21
بيانات شحن: السعودية زادت صادرات النفط من الخليج عقب استهداف خط أنابيب
أخبار دولية
2026-09-21
بيانات شحن: السعودية زادت صادرات النفط من الخليج عقب استهداف خط أنابيب
0
آخر الأخبار
2026-07-14
مسؤول في وزارة الخارجية: نتوقع من الشركات الأميركية أن تؤدّي دورًا في دفع عملية إعادة بناء خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا
آخر الأخبار
2026-07-14
مسؤول في وزارة الخارجية: نتوقع من الشركات الأميركية أن تؤدّي دورًا في دفع عملية إعادة بناء خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا
0
آخر الأخبار
2026-09-22
رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط شرق-غرب
آخر الأخبار
2026-09-22
رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط شرق-غرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:29
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار قرب الكاب في جنوب إفريقيا
أخبار دولية
02:29
مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار قرب الكاب في جنوب إفريقيا
0
أخبار دولية
02:26
الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
02:26
الصين تجري مناورات حول جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
0
أخبار دولية
01:49
17 قتيلا و15 جريحا بإطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا
أخبار دولية
01:49
17 قتيلا و15 جريحا بإطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا
0
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-25
رويترز عن مصادر إقليمية: إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل
آخر الأخبار
2026-03-25
رويترز عن مصادر إقليمية: إيران أبلغت وسطاء بضرورة إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-21
لا مفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت النار؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-21
لا مفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت النار؟
0
أخبار لبنان
2026-04-07
مواجهات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ عند مثلث عيناتا – مارون الراس – بنت جبيل ومحاولات توغل
أخبار لبنان
2026-04-07
مواجهات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ عند مثلث عيناتا – مارون الراس – بنت جبيل ومحاولات توغل
0
أخبار لبنان
2026-06-17
الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين
أخبار لبنان
2026-06-17
الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
0
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
أخبار دولية
13:37
رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار
0
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
أخبار دولية
13:32
إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
فنّ
04:47
زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)
2
فنّ
06:12
وسام فارس وسارة أبي كنعان يرزقان بمولودهما الأول… هكذا استقبلت ابنة وسام شقيقها (فيديو)
فنّ
06:12
وسام فارس وسارة أبي كنعان يرزقان بمولودهما الأول… هكذا استقبلت ابنة وسام شقيقها (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
4
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
6
حال الطقس
04:42
طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة
حال الطقس
04:42
طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة
7
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More