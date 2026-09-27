سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الأمم المتحدة السبت، كل الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى "ضبط النفس"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط.



ويأتي ذلك بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق السبت مقترح هدنة قدمته إيران، وقالت طهران إنه كان من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون أسبوع.



وقال البوسعيدي في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نناشد الأطراف المعنية كافة، بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها، عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبُعد النظر والانخراط في الحوار، لبلوغ حلول سياسية توافقية، وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع".



وأضاف أن "سلطنة عُمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز... وتدعو كل الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي".



تقع سلطنة عمان في الجهة المقابلة لإيران عبر مضيق هرمز، وقد بدأت السفن الساعية لتجنب القيود التي تفرضها طهران تسلك مؤخرا مسارا يمر بمحاذاة الساحل العماني، وقد تعرض عدد منها للاستهداف.