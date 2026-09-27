17 قتيلا بينهم مسؤولان عسكريان في تحطم طائرة في الكونغو الديموقراطية

قُتل 17 شخصا على الأقل بينهم اثنان من كبار مسؤولي القضاء العسكري في تحطم طائرة صغيرة في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة، حسبما أعلنت وزارة النقل السبت.



وتحطمت الطائرة الصغيرة التي كانت تقل وفدا من مسؤولي القضاء العسكري قرابة الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش بالقرب من كينغي عاصمة مقاطعة كوانغو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كيلومتر شرق العاصمة كينشاسا.



ويشكل النقل الجوي وسيلة أساسية للتنقل بين المقاطعات في هذا البلد الشاسع بوسط إفريقيا والذي يفتقر إلى شبكة طرق ملائمة.



وأفادت وزارة النقل في بيان، بأن الطائرة المنكوبة من طراز "ليت 410 يو في بي" وتديرها شركة "ترايسب كونغو افييشن"، مشيرة الى أن الحادث أسفر عن مقتل 13 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.



ومن بين القتلى الرئيس الأول للمحكمة العسكرية العليا جوزيف موتومبو والمدعي العام للقوات المسلحة الكونغولية لوسيان-رينيه ليكوليا، حسبما أعلنت الرئاسة على منصة اكس. والرجلان يحملان رتبة جنرال.



وليكوليا الذي عيّنه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، هو من تولى مقاضاة الرئيس السابق جوزيف كابيلا في أيلول 2025، حيث أُدين الأخير وحُكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة وجرائم الحرب.



ووقع الحادث "أثناء عودة الطائرة من مهمة عسكرية في كيكويت" بمقاطعة كويلو المجاورة، وفقا للجيش.



وأفادت الرئاسة بأن الرئيس فيليكس تشيسكيدي "أصدر تعليماته للسلطات المختصة بإجراء تحقيق شامل لتحديد ملابسات وأسباب هذا الحادث بدقة".



وكثيرا ما تسجّل حوادث تحطم طائرات في الكونغو الديموقراطية، تُعزى غالبيتها إلى سوء حالة البنية التحتية في معظم المطارات وأجهزة الملاحة.



وأسطول الخطوط الجوية الكونغولي مدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.