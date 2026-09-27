17 قتيلا و15 جريحا بإطلاق نار داخل حانة في جنوب إفريقيا

قُتِل 17 شخصا وأصيب 15 بجروح جرّاء إطلاق مسلحين النار داخل حانة في غرب جوهانسبرع، على ما أعلنت الشرطة.



وأوضحت الشرطة أن المسلحين الذين كانوا يحملون رشاشات هجومية "فتشوا بعض الزبائن وأخذوا هواتفهم المحمولة ثم غادروا المكان في سيارتين"، مشيرة الى أن إطلاق النار وقع وقع قرابة الساعة 19,30 بتوقيت غرينتش السبت.