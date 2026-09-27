رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

تلقى أولياء أمور في الرياض الأحد رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بُعد لمدة أسبوع.



وجاء في رسائل اطّلع عليها مراسلو وكالة فرانس برس: "أبلغتنا السلطات للتو أن المدارس ستبقى مغلقة طيلة الأسبوع".



ولم يُقدم أي سبب لهذا القرار، لكنه يأتي في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض المملكة لهجمات من الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.



والسبت، أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، واعتراض صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه خميس مشيط، المدينة الواقعة في جنوب غرب السعودية والتي تضم قاعدة جوية مهمة.



وبعد أعوام من الهدوء عقب هدنة أبرمت في العام 2022، شهد النزاع في اليمن تصعيدا حادا في تموز على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية وبدء استهدافهم السفن في البحر الأحمر.

