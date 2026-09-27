الجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لهجوم أميركي جديد محتمل

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا قوله إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم.



وأعلن أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن.