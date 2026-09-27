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القضاء الإسرائيلي يؤجّل استدراج عروض مشروع استيطاني مثير للجدل لما بعد الانتخابات

أخبار دولية
2026-09-27 | 05:42
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القضاء الإسرائيلي يؤجّل استدراج عروض مشروع استيطاني مثير للجدل لما بعد الانتخابات
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القضاء الإسرائيلي يؤجّل استدراج عروض مشروع استيطاني مثير للجدل لما بعد الانتخابات

قضت المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات. 
     
وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا: "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر انعقادها في 27 تشرين الاول. 

أخبار دولية

القضاء الإسرائيلي

مشروع استيطاني

إي وان

الانتخابات

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