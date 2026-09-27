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الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ"عمل إرهابي"

أخبار دولية
2026-09-27 | 15:30
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الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ&quot;عمل إرهابي&quot;
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الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ"عمل إرهابي"

أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لـ"عمل إرهابي"، بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنكلترا تستخدمها القوات الأميركية.
     
وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يمكن الآن تأكيد أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادثة وقعت ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير".
 

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