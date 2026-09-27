أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لـ"عمل إرهابي"، بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنكلترا تستخدمها القوات الأميركية.وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يمكن الآن تأكيد أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادثة وقعت ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير".