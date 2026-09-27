تكليف شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في حادثة قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية

كُلفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بإجراء تحقيق في "الحادثة الكبيرة" التي وقعت الأحد قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأميركي في غرب إنكلترا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بعد توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في انتهاكهم قانون المتفجّرات.



وقالت شرطة غلوسترشاير في بيان إنّ خبراء إبطال المتفجّرات يقومون بفحص عدة مركبات قرب قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، مضيفة أنّه تم إخلاء المنازل المجاورة.



