عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد

تساءل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، الذي مازال في نيويورك، إن كانت واشنطن فعلا تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وفي مقابلة تلفزيونية، قال عراقجي إن الطريق لاتفاق واضح بناء على الخطة الإيرانية المقدمة، داحضاً كل ما يشاع حول وجود أكثر من موقف ورأي داخل أروقة القرار الايراني.