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سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطّط لهجمات

أخبار دولية
2026-09-28 | 00:17
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سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطّط لهجمات
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سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطّط لهجمات

أعلنت قوات الأمن السورية توقيف أربعة من قادة خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطّط لتنفيذ هجمات.

وأورد التلفزيون الرسمي أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من "تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص".

وأشار بيان قوى الأمن الداخلي إلى أن العمليات "أفضت إلى إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية في الرقة إلى جانب عدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص بعد تتبّع نشاطهم وتحركاتهم".

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت تخطط "لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة واستقرارها"، وأشار إلى ضبط "عبوات ناسفة مُعدّة للتفجير وأسلحة متنوعة وذخائر وعدد من القنابل اليدوية" بحوزة أفراد الخلية خلال المداهمات.
 

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