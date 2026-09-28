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ثمانية قتلى بغارات روسية على أوكرانيا

أخبار دولية
2026-09-28 | 00:20
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ثمانية قتلى بغارات روسية على أوكرانيا
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ثمانية قتلى بغارات روسية على أوكرانيا

أسفرت غارات روسية على مناطق أوكرانية بما فيها كييف، عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات الأحد، غداة تعهّد موسكو تحقيق أهداف حربها "مهما كانت الظروف".

وأعلن وزير الداخلية إيفان فيغيفسكي حصيلة القتلى عصر الأحد، وقال إن الضربات الروسية أصابت مركزا للأطفال في مدينة سومي الشمالية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ 16 عاما.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في غارات ليلية على منطقة زابوريجيا (جنوب)، وإنّ غارة روسية بطائرة مسيّرة قتلت شخصا في كييف.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جرى نقلهم إلى المستشفى في العاصمة.

وقالت بلدية العاصمة إنّ "العدو يواصل مهاجمة كييف من دون توقف باستخدام طائرات مسيّرة هجومية".

وأضافت "تضرّر 16 موقعا"، مشيرة إلى أنّها تشمل 12 منزلا في ضواحي كييف، فضلا عن مستودع ومنشأة إنتاج.

وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بأنّ "غارة واسعة النطاق" على جنوب منطقة البحر الأسود أسفرت عن مقتل شخص آخر.

وقال المسؤول الإقليمي أوليغ كيبر إنّ الغارات الروسية ألحقت أضرارا بمبنى سكني ومؤسسة طبية وفندق ومتجر، بالإضافة إلى مستودع يُستخدم لتخزين الحبوب.

وجاء في منشور لزيلينسكي الأحد على منصة للتواصل الاجتماعي "خلال الأسبوع الماضي، أطلق الروس أكثر من 2200 طائرة مسيّرة هجومية ضد أوكرانيا، إضافة إلى نحو 1650 قنبلة جوية و38 صاروخا من أنواع مختلفة، عدد كبير منها صواريخ بالستية".

وأضاف أن الضربات استهدفت مساكن "وبنى تحتية مدنية" في مناطق مختلفة من البلاد.

أخبار دولية

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