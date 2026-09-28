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إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 تشرين الأول

أخبار دولية
2026-09-28 | 00:24
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إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 تشرين الأول
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إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023.

وانتشر مقطع مصوّر عقب الهجوم أظهر مسلحين وهم يخطفون نوعا أرغماني وصديقها أفيناتان أور من مهرجان "نوفا" الموسيقي.

وتمكّنت القوات الإسرائيلية من استعادة أرغماني في حزيران 2024 خلال عملية في وسط قطاع غزة، فيما أُفرج عن أور في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف منطقة النصيرات وقضى على الإرهابي ساهر نضال لطفي صقر، وهو عنصر مرتبط بتنظيمات جهادية عالمية تنشط في قطاع غزة".

وأضاف أن صقر كان يقود الدراجة النارية التي استُخدمت في خطف أرغماني وأور.

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