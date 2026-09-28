8 قتلى على الأقل جراء فيضانات في جنوب بورما

أدت فيضانات شديدة وإنزلاقات تربة في جنوب بورما إلى مقتل ثمانية أشخاص علبى الأقل، وفق ما افاد أحد عناصر فرق الإنقاذ الاثنين، فيما لا يزال نحو 30 مفقودين.وقال هين هت من فريق الإدارة الشعبية، إن مجموعة المتطوعين المحليين هذه انتشلت ثماني جثث. وأضاف أنه "لا يزال ما بين 20 إلى 30 شخصا مفقودين" في بلدة لونغلون بمنطقة تانينثاري.ويشهد إقليم تانينثاري الواقع في أقصى جنوب بورما أمطارا غزيرة منذ ليل الجمعة، في ظل اضطرابات جوية شديدة طالت أيضا تايلاند المجاورة، وتسببت بفيضانات في العاصمة بانكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال ميو مين، رئيس خدمة الطوارئ الطبية التطوعية "داوي زابوثيري"، لفرانس برس إن الفيضانات والانهيارات الأرضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدة بلدات في إقليم تانينثاري.وأوضح أن الوصول إلى بعض القرى بات ممكنا مشيا فقط، فيما عثرت فرق الإغاثة على مئات السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى الأديرة.ولم تعلن السلطات حتى الآن أي حصيلة رسمية للضحايا في بلد تعقّد فيه الحرب الأهلية جهود الإغاثة.وتُصنّف بورما، التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة، ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بحسب منظمة "جيرمان ووتش" غير الربحية.وتعاني البلاد أيضا من تخفيضات حادة في المساعدات، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص ميزانية واشنطن المخصصة للمساعدات الإنسانية.وفي تايلاند المجاورة، أعلنت العاصمة بانكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع حالة كارثة بسبب الفيضانات، بعدما أدت أمطار غزيرة استمرت نحو 48 ساعة إلى غمر منازل ومتاجر وطرق بالمياه.وأُجلي نحو 4900 شخص إلى مراكز إيواء، فيما تضررت حوالى 52 ألف أسرة، بحسب إدارة العاصمة بانكوك.