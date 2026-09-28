هولندا تأسف "بشدة" للقرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسييها في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن أن أمستردام تأسف "بشدة" للقرار الإسرائيلي "غير الضروري" بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية.



ونقلت ناطقة باسم بيرندسن عنه قوله "آسف بشدة لهذا القرار غير الضروري"، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "ليستهدف إسرائيل".



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن الأحد سحب اعتماد هؤلاء الدبلوماسيين الهولنديين في غضون سبعة أيام، على خلفية قرار لاهاي هذا.