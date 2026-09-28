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البابا يختتم بحضور ماكرون في ميتز زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا
أخبار دولية
2026-09-28 | 06:10
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البابا يختتم بحضور ماكرون في ميتز زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا
بعد ثلاثة أيام طغت عليها أجواء ابتهاج شعبي في باريس ولورد، وصل البابا لاوون الرابع عشر الاثنين إلى مدينة ميتز في محطة تضفي بعدا دوليا على زيارته التاريخية، حيث سيحضر الرئيس إيمانويل ماكرون القداس الختامي.
ويختتم رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1,4 مليار نسمة، زيارته التي استمرت أربعة أيام بمحطة في ميتز، وهي مدينة تقع في شمال شرق فرنسا وتناوبت السيطرة عليها مرارا بين فرنسا وألمانيا خلال نزاعات سابقة.
وترتبط المدينة ارتباطا وثيقا بروبرت شومان، الذي يُعد أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي ويقع قبره على مشارف ميتز.
وسيحضر الرئيس الفرنسي القداس الذي يترأسه البابا لاوون الرابع عشر الاثنين في مدينة ميتز، ويشارك في مراسم مغادرة الحبر الأعظم فرنسا، حسبما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضح الإليزيه أن "رئيس الجمهورية سيشارك في مراسم مغادرة البابا لاوون الرابع عشر الأراضي الفرنسية"، مضيفا أنه "أعاد تنظيم جدول أعماله ليتمكن أيضا من حضور القداس الذي يسبق المراسم في كاتدرائية سانت إتيان في ميتز".
ومن المتوقع أن يتحدث البابا، وهو أول حبر أعظم أميركي، عن "جذور أوروبا" وأهمية التكاتف في قارة تكتسب فيها الحركات القومية زخما متزايدا، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر لانحسار الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس.
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