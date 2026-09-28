كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ان تقارير مخابراتية تشير إلى أن روسيا تخطط لارتكاب المزيد من أعمال التخريب في أوروبا.



وأضافت كالاس قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علينا أن نكون يقظين لأننا نرى في المعلومات المخابراتية أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات على ديمقراطيتنا، بهدف تقسيم وترهيب مجتمعاتنا للامتناع عن مساعدة أوكرانيا".