سيول تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بسبب كشف كييف تسليمها أسيري حرب كوريين شماليين

استدعت كوريا الجنوبية القائم بالأعمال الأوكراني، للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء كشف كييف عن نقل أسيرَي حرب كوريين شماليين إلى أراضيها.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون جو استدعى القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية أندري فييشكين، وأبلغه "قلق الحكومة البالغ بشأن مسالة نقل أسيرَي الحرب الكوريين الشماليين".